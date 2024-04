Eesti üks paremaid juhte: uhke tunnistada, et olen palju vigu teinud

Kokku esitati sel aastal parima juhi konkursile 105 siinset tippjuhti, Annika Arrase valis žürii esikolmikusse. Foto: Andras Kralla

"Olen elus nii palju vigu teinud, seda on uhke tunnistada," ütleb saates selle aasta parima juhi konkursi üks finaliste, Miltton New Nordicsi juht Annika Arras. "Mingites asjades läbipõrumine on hädavajalik."

Saates tulebki Arrasega juttu sellest, kuidas eksida nii, et see arendab, ja milline on kogukonna roll veast õppimisel, millised on olnud tema enda enim tagasi andnud vead, kuidas poliitika on endiselt tema kirg ja kuidas ta seda juhi töös kasutab ning kuidas juhuslikult valitud otsused on osutunud tema ettevõtja teel tugevuseks ning paljust muust.

Kaks teist parima juhi konkursi finalisti – Swedbank Eesti juht Olavi Lepp ja OIXIO Grupi juhatuse esimees Ivo Suursoo – jagavad oma juhtimismõtteid kahes järgmises saates "Juhi jutud".

Personalijuhtimise ühingu PARE, tööandjate keskliidu, Äripäeva ja Pärnu juhtimiskonverentsi korraldatud konkursi võitja ehk parim juht 2024 selgub 17. mail Pärnu juhtimiskonverentsil.

Saatejuht on Rivo Sarapik.