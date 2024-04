Artikkel

Saated

25. aprill kell 13:00







Teabevara on nagu ülikool

Heidi Saar (vasakult), Liivi Kedelauk, Aleksandra Kogerman ja Eve Noormägi. Foto: Andres Laanem

„Teabevara tunnis“ saad piiluda teabevara köögipoolele.

„Üks põhjus, miks olla koos teabevaraga, kas või ka siin tööd tehes, on see, et see on nagu ülikool. See infohulk, mis on sinu käsutuses, on nii suur ja nii väärtuslik,“ ütleb üks saatekülalistest, Äripäeva teabekeskuse juht Liivi Kedelauk.

Teabevara sai aprillis 26aastaseks. Sel puhul kõneleme, kuidas teabevara valmib, kes seda teevad ja kas muljetavaldava edulooga sünnipäevalapse seltskonnas on näiteks ka midagi naljakat juhtunud. Stuudios on Äripäeva teabekeskuse juht Liivi Kedelauk, teabevara projektijuht Eve Noormägi ja teabevara müügijuht Aleksandra Kogerman.

Saadet juhib Äripäeva teabevara juht Heidi Saar.