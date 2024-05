Tänasest on meil Eesti Rohetehnoloogia Liit

Kliimaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio rohetehnoloogiasaates "Cleantech" räägime värskelt loodud Eesti Rohetehnoloogia Liidust. Liit on loodud, et ühendada, toetada ja esindada rohetehnoloogia ettevõtteid, mis tegelevad keskkonda ja kliimat säästvate toodete, teenuste ja protsesside arendamise, kaubastamise, kasutamise, rahastamise ja muul moel toetamisega.

Mis täpsemalt liit tegema hakkab ning kuidas on plaanitud koostöö riigi ja eelkõige kliimaministeeriumiga, räägivad Eesti Rohetehnoloogia Liidu juht Kädi Ristkok ja kliimaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas. Lisaks tuleb juttu Euroopa Liidu rohetulevikust ning Eesti rohetehnoloogia rollist rohepöördes.

Kristi Klaas ütleb, et tugevaid partnereid on riigil alati vaja ja kliimaseaduse loomise protsess on toonud kaasa väga palju diskussioone selle üle, kuidas edasi liikuda. Kliimaseadusega riik proovibki omalt poolt tekitada tellimust ja nõudlust väheste heitmetega tehnoloogiate järele.

"Kliimapoliitika on selline ühendatud anumate süsteem. Kes teeb rohkem, kes teeb vähem ja kuhu see tasakaalupunkt seada. Me oleme huvitavaid arvutusi teinud, et hinnata seda, kui palju kasvuhoonegaaside heitmete kohta suudavad erinevad sektorid pakkuda lisandväärtust ja töökohti. Need arvutused näitavad seda, et mida suurem on lisandväärtus, seda soodsamaks numbrid lähevad nii heitmete kui töökohtade poole pealt," sõnab Klaas.

Kuidas riik rohetehnoloogiaid veel toetada kavatseb ning millised on roheettevõtete ootused nii Eestis kui Euroopas, saab kuulata juba saatest.

Saadet juhib Mart Valner.