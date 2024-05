Tallink seab kasumlikkuse agressiivsest laienemisest olulisemaks

Foto: Liis Treimann

Tallink Grupi 35. aastapäevale pühendatud saate külaline on kontserni juhatuse esimees Paavo Nõgene, kellega räägime juhtimisest – kas regiooni suurima laevandusettevõtte juhtimine on erinev teatri juhtimisest?

Samuti tuleb juttu Tallinki organisatsioonikultuurist, töötajate hoidmisest ja värbamisest, ettevõtte jätkusuutlikkusest ja arenguplaanidest ning Eesti turismipotentsiaalist.

Paavo Nõgene arvates peaks Eesti riiklik turismiarendus pöörama rohkem tähelepanu lähiturgudele (Soome, Rootsi, Läti), kust on lihtne Eestisse reisida, mitte niivõrd kaugematele riikidele, kuhu käib päevas heal juhul ainult paar lennukit.

Pikemalt räägime ka sellest, kuidas Tallinkil on õnnestunud COVIDi kriisist taastumine ning millised otsused ja tegevused on aidanud taastumiskurssi hoida. Saatejuht on Hando Sinisalu.

Tallink Grupi 35. aastapäeva puhul käisid Äripäeva raadios külas ka Tallink Grupi juhatuse liige Piret Mürk-Dubout ja laevateeninduse juht ja peakapten Tarvi-Carlos Tuulik.