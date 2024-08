Tagasi 01.08.24, 13:37 Majandusminister näeb ees rasket põhimõttelist valikut Me tahame madalaid makse, aga palju sotsiaalseid hüvesid, ent mõlemat korraga saavutada ei ole võimalik – peame valima, ütles värske majandusminister Erkki Keldo Äripäeva raadiosaates “Poliitikute töölaud”.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo: Eesti maksukoormus ei ole veel nii suur. Foto: Andras Kralla

Keldo arvates on Eesti ühiskonnas pikka aega pidamata debatt, kas me tahame Põhjamaade heaoluühiskonda, kus on tugev turvavõrk, aga see-eest väga kõrged maksud, või tahame olla madala maksukoormusega riik, kus teenuseid ja toetusi nii palju pole. „Mulle tundub, et meil ongi tekkinud olukord, kus me tahame madalaid makse, aga kõrgeid toetusi ja palju teenuseid. See lihtsalt fundamentaalselt ei ole võimalik,“ ütles Keldo.

