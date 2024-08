Tagasi 02.08.24, 11:41 Lightyeari juht kuuekordsest kasvust: võin teile kinnitada, et kasvame veelgi Hommikuprogrammis rääkis investeerimisäpi Lightyeari kuuekordsest kasvust ettevõtte kaasasutaja Martin Sokk, kes enesekindlusest pakatavana lubas ka edaspidist tõusu.

Lightyeari juht Martin Sokk Foto: Andras Kralla

"Hästi tugev kasv näitab seda, et me oleme võitnud Euroopa klientide usalduse," tõdes Sokk. Intervjuus räägiti tulevikuplaanidest lähemalt – Sokk loodab, et maksukeskkond paraneb ja Euroopa äri kasvab võimalikult kiiresti.

