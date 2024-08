Tagasi 05.08.24, 08:30 Põlvamaa ettevõtja üritab raha teenida kogu Eesti lambavillast Põlvamaa ettevõtja Sander Veskimeister üritab enda ettevõttega Villatoode jõuda nii kaugele, et 3-5 aasta pärast saaks väärindada kogu Eesti lambavilla. Vajadusel saaks toorainet juurde võtta ka Lätist, lisas ta.

Sander Veskimeister Foto: Best Marketing

Veskimeister rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et ettevõttel on ka ekspordiplaan, millega on alustatud Soomest. Samas märkis ettevõtja, et tahaks ekspordiga murda sinna, kus on näha veeprobleemi – nimelt on lambavill hea imamisvõimega, aidates näiteks taimekasvatuses hoida niiskust.

Sander Veskimeistrit intervjueeris Meelis Mandel.

