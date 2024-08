Tagasi 13.08.24, 08:46 Investor: sel sügisel tuleb turgudel olla ettevaatlik Keskpangad on juba pikalt vähendanud rahapakkumist, kuid viitega hakkab see kärpimine ka aktsiate ja muude varade hindu alla tõmbama, rääkis investor Stefan Andersson.

Investor Stefan Andersson rääkis oma lemmikaktsiatest Tallinna börsil. Foto: Mai Kroonmäe

“Rahapakkumine tõmbub kokku ja raha ei ole piisavalt, et toetada neid hindu, mis meil praegu on. See puudutab nii varade hindu kui ka tarbijahindu ‒ need on mõlemad väga kõrgel tasemel,” rääkis Andersson. “Mina oleks natukene ettevaatlik sel sügisel.”

Andresson tegi Äripäeva raadio hommikuprogrammis antud intervjuus ülevaate, mis seis on Rootsi majanduses ja milliseid huvitavaid aktsiaid võib leida Stockholmi turult. Samuti rääkis ta oma lemmikaktsiatest Tallinna börsil ja nii olukorrast panganduses kui ka Tallinki käekäigust. Juttu tuli veel Andersson enda investeeringutest ja ootustest teiseks poolaastaks.

Küsis Mai Kroonmäe.

