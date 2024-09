Tagasi 04.09.24, 14:00 Ahto Pärl: Eestist hakkab Ukrainasse liikuma ikka „päris asju“ Eesti merendusklaster koos kliimaministeeriumiga on võtnud juhtrolli Ukraina merenduse taastamisel ja tegu pole üksnes IT või konsultatsiooniteenustega, vaid ka reaalsete Eestis toodetud seadmetega, millega kaitsta Ukraina sadamataristut. „Eestist hakkab Ukrainasse liikuma ikka „päris asju,“ kinnitas merendusklastri juhatuse liige ja Ukraina abistamise projekti juht Ahto Pärl saates „Logistikauudised eetris“.

Ahto Pärl ja Riina Palu Äripäeva raadio stuudios “Logistikauudised eetris” salvestusel. Foto: Tõnu Tramm

Millega täpselt nende „asjade“ näol tegemist on, ei soostunud Pärl täpsustama. „Tegemist on siiski sõjalise infoga, mille kommenteerimine pole minu pädevuses. Kui see ükskord teoks saab, küllap siis Ukraina pool ise sellest teada annab,“ lausus Pärl saates „Logistikauudised eetris“.

Tema sõnul on Eestil lisaks Ukraina abistamisele ka neilt merekaitse osas väga palju õppida, näiteks veepealsete droonide ehitamisel. „Sellist katsepolügoni ei ole mitte üheski teises riigis ja ilmselgelt ei ole sellistes küsimustes meil mõtet neid õpetama hakata. Küll aga õppida.“

Huvilisi Ukraina merendust uuesti üles ehitada on igatahes Eestis palju. „Viis ettevõtet astusid just selle pärast klastri liikmeks, et olla osaline selles konkreetses projektis,“ tunnistas teine saatekülaline, merendusklastri juhatuse esimees Riina Palu.

Mida Ukraina abistamise projekt endast täpsemalt kujutab ja kuidas äsja loodud merendusklastril tervikuna läheb, saates pikemalt arutletaksegi.

Saadet juhib logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm, saate toob kuulajateni Digimeerik.ee.

Kuula samuti

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun