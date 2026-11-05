Tagasi Aasta õppija vahetas koondamise järel 49aastaselt ametit: kartsin, et ei saa hakkama Kui Pranglile hakati moodustama kiirabibrigaadi, avanes Carmen Otil koondamise järel võimalus võtta tööelus uus suund. Uue ameti omandamise kõrval tuli tal ka uuesti õppima õppida. Õppetund Peatükid

Äripäeva raadio saates “Õppetund” rääkis 2026. aasta õppija Carmen Ott, kuidas omandas erakorralise meditsiini tehniku kutse ja lõpetas Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õenduse bakalaureuseõppe.

Ta jagas, kuidas leidis endale sobivad õppimisvõtted ja jätkas pere ja sõprade toetusel ka siis, kui jõudu nappis.

Tööandja vaadet õppimisele avas saates 2026. aasta õppijasõbraliku tööandja Elisa Eesti personaliarendusjuht Mari-Liis Esinurm. Juttu tuli sellest, millised on firmas õppimisvõimalused, näiteks sise- ja väliskoolitused, rahvusvahelised arenguprogrammid, e-õpe ja mentorlus. Kaks korda aastas saavad töötajad kandideerida ka õppestipendiumile.