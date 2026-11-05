Aasta õppija vahetas koondamise järel 49aastaselt ametit: kartsin, et ei saa hakkama

2026. aasta õppija Carmen Ott, saatejuht Kristiina Garancis ja aasta õppijasõbraliku tööandja Elisa personaliarendusjuht Mari-Liis Esinurm.
Foto: Andres Laanem
Äripäeva raadio saates “Õppetund” rääkis 2026. aasta õppija Carmen Ott, kuidas omandas erakorralise meditsiini tehniku kutse ja lõpetas Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õenduse bakalaureuseõppe.
Ta jagas, kuidas leidis endale sobivad õppimisvõtted ja jätkas pere ja sõprade toetusel ka siis, kui jõudu nappis.
Tööandja vaadet õppimisele avas saates 2026. aasta õppijasõbraliku tööandja Elisa Eesti personaliarendusjuht Mari-Liis Esinurm. Juttu tuli sellest, millised on firmas õppimisvõimalused, näiteks sise- ja väliskoolitused, rahvusvahelised arenguprogrammid, e-õpe ja mentorlus. Kaks korda aastas saavad töötajad kandideerida ka õppestipendiumile.
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Esinurm rääkis ka sellest, kuidas ettevõttes katsetamist julgustatakse ning mida on õppida nii vigadest kui ka õnnestumistest.
Aasta õppijaid, õpitegusid, õppijasõbralikke tööandjaid ja koolitajaid tunnustati tänavusel täiskasvanud õppija nädalal juba 29. korda.