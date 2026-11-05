Riigi 66 miljoni eurone puithiiglane avas uksed

Börsil noteeritud ehitusettevõtted Merko ja Nordecon kasvatasid kolmandas kvartalis jõudsalt käivet, kuid kasum vähenes. Investor Tõnu Toompark näeb ehitusturul taastumise märke, ent ei tunne veel põhjust optimismiks.
Vilniuse kesklinnas Püha Jaakobi kvartalit haldav ettevõte Orkelos valdymas pakub 18-kuulise tähtajaga võlakirju, mille aastaintress on 9,5%. Eesmärk on kaasata kuni 12 miljonit eurot. Võlakirju pakutakse investoritele olukorras, kus 98,9% kvartali pinnast on välja üüritud, hotelli AC Hotel by Marriott Vilnius tulemused ületavad kavandatut ning järgmisel aastal oodatakse büroopindade üüritulu edasist kasvu.