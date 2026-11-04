Konflikt Lähis-Idas kärbib Uberi kasumiootust, aktsia ronis siiski plussi

Oktoobri alguses lõppevad minu Iute võlakirjad ning vaba raha kasvab piisavalt suureks, et uusi ostuideid tavalisest põhjalikumalt läbi sõeluda. Seekord jäi mulle ette Uber, mille äri on viimastel aastatel kõvasti paremaks läinud, aga mille tuleviku kohal on tekkinud üks päris suur küsimärk.
USA kiibitootja AMD kolmanda kvartali tulemused osutusid oodatust paremaks tänu jõudsalt kasvanud nõudlusele andmekeskustes kasutatavate kiipide järele. Tugevad tulemused kergitasid ettevõtte aktsiat järelkauplemises enam kui 8%.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.