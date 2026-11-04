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Elektrilevi valmistub kriisiks. Mihkel Härm: räägime sabotaažiaktidest

Elektrilevi võrku ei ole Eestis seni rünnatud, aga kuna mujal Euroopas on sarnaseid sabotaaže korraldatud, valmistub Elektrilevi võrgu töökindluse kaitsmiseks ka meil.
Energiatund
00:00
Peatükid
Lähipäevil saame teada, kas Mihkel Härm jätkab Elektrilevi juhina.
  • Lähipäevil saame teada, kas Mihkel Härm jätkab Elektrilevi juhina.
  • Foto: Andras Kralla
Kriisikindlust parandatakse mobiilsete elektrijaamade ostude, vajalike varude hankimise ja võrgu saarestusvõimekuse arendamise kaudu, selgitas Äripäeva raadio saates “Energiatund” Elektrilevi juht Mihkel Härm.
Kriisikindluse parandamiseks näeb ettevõtte kümne aasta plaan ette 350 miljoni euro investeerimist, mis lisanduks võrgu hoolduseks ja ehituseks mõeldud 1,9 miljardile. Samas saavad nii mõnedki kriisikindluse investeeringud Härmi sõnul tehtud juba lähima aasta jooksul.
Mihkel Härmi sõnul on kõige tõenäolisem suurte katkestuste põhjus siiski torm, kuid ettevõtte arengukavas on arvestatud ka geopoliitiliste ohtudega. “Räägime sabotažiaktidest, räägime sellest, et kuhugi võib mõni droon ära eksida,” märkis Härm.
“Koostööd me teeme, aga mitte konkreetsete juhtumite puhul,” ütles Härm Eesti julgeolekuasutustega suhtlemise kohta.
“Esimese sammuna kavatseb ettevõte hankida mobiilseid generaatoreid või isegi elektrijaamu, mida saaks viia katkestuse piirkonda või suuremate alajaamade juurde. Nii on võimalik taastada elekter korraga tuhandetele klientidele,” selgitas Härm ja nimetas ühe ohuna Saaremaa ja Hiiumaa merekaablite kahjustamist.
Teiseks soovib Elektrilevi suurendada oluliste seadmete varu, et vältida nende pikkadest tarneaegadest tingitud võrgukatkestusi. Härm tõi näiteks, et suure trafo tellimine võib võtta aastaid.
Kolmanda ja kõige kallima tegevusena plaanib ettevõte ehitada välja saarestusvõimekuse, et elektrivõrgu teatud osad saaksid Eleringi põhivõrgu pinge kadumisel töötada kohalike elektrijaamade, akude, päikeseparkide või koostootmisjaamade toel. Härmi sõnul on säärase tegevuse esialgne maksumus üle 200 miljoni euro.
Intervjuus rääkis Härm Elektrilevi koguinvesteeringutest, mille vajadus ulatub ettevõtte hinnangul kümne aasta jooksul üle 2 miljardi euro, võrgutasude võimalikust arengust ja tõusudest, vanade linnakaablite väljavahetamisest ning paindlike liitumiste katsetamisest.
Kui ettevõttel oleks kümne aastaga kasutada vajadusest vaid pool, jääks tema sõnul suuresti ära võrgu laiendamine. Esikohale jääksid siis vananevate kaablite väljavahetamine, küberturvalisus ja kriisivalmidus.
Saadet juhtis Lauri Leet.
Energiatund
Elektrilevi valmistub kriisiks. Mihkel Härm: räägime sabotaažiaktidest
00:00
Peatükid
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