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Investor Tõnu Toompark Merko ja Nordeconi tulemustest: “Süda ei rõkka”

Börsil noteeritud ehitusettevõtted Merko ja Nordecon kasvatasid kolmandas kvartalis jõudsalt käivet, kuid kasum vähenes. Investor Tõnu Toompark näeb ehitusturul taastumise märke, ent ei tunne veel põhjust optimismiks.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • miks ütleb Tõnu Toompark Merko ja Nordeconi tulemuste kohta, et süda ei rõkka, kuigi käive kasvas jõudsalt;
  • kumba ehitusaktsiat eelistab Elmo Somelar praegu ja millised riskid võivad Rail Balticu ning kallinevate sisendhindade taustal kasumlikkust survestada.
“Oleme stardijoonelt edasi liikunud, aga hoogu pole veel sisse saanud,” möönab ehitajate tulemustega tutvunud Tõnu Toompark.
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