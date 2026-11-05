Ajakirjanikud RKIKi fopaast: “Päris inetu lugu”

Kuna toetuse saajad ning summad on salajased, siis Äripäeva ajakirjanik Karmen Laur kuulis lugu tehes kaitsetööstusettevõtetelt igasuguseid kõlakaid ning infot, mida polnud aga võimalik üle kontrollida.
Äripäevale esitatud hagi kunagisest artiklist isikuandmete eemaldamiseks viis uurimiseni, mis paljastas siin aastate eest rahapesu eest karistatud ning nn kloon-pankade kaudu inimestelt raha välja petnud rahvusvahelise haardega ärimehe mitu identiteeti.
Äripäeva uuriv ajakirjanik Polina Volkova kirjeldas raadiosaates “Luubi all”, kuidas veebikasiinole Duel Casino tehakse Tallinna stuudiost live-kaardimängu ülekandeid, milles alandatakse juute ja mustanahalisi. Ülekandeid jälgivad inimesed kirjutavad kommentaarides roppusi ja nilbusi.
Andmekeskuste rajamise buumi ära kasutamine võiks tuua Eestisse sadu miljoneid eurosid välisinvesteeringuid, luua uusi elektritootmisvõimsusi ning sadu töökohti. Selle ära kasutamiseks on meil umbes kolmeaastane aken, mille jooksul on võimalik neid keskuseid siia meelitada, selgitab saates Sunly energia- ja andmekeskuste arendusjuht Kaarel Aus.