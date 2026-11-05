USA aktsiaturg kukkus sügavasse auku

Nasdaq 100 kukkus ligi 4%

USA aktsiaturgude kauplemispäev algas erisuunaliselt, mida mõjutab üheaegselt kohalik poliitika, konflikt Lähis-Idas, ettevõtete majandustulemused ja värsked tööturu andmed. Tund aega hiljem näitasid kõik olulisemad indeksid selget langust.