USA aktsiaturg kukkus sügavasse auku

USA aktsiaturgude kauplemispäev algas erisuunaliselt, mida mõjutab üheaegselt kohalik poliitika, konflikt Lähis-Idas, ettevõtete majandustulemused ja värsked tööturu andmed. Tund aega hiljem näitasid kõik olulisemad indeksid selget langust.
USA vahevalimised tõid Demokraatlikule Parteile ootamatu seljavõidu. Senatis võideti osariike, kus nähti demokraate võimul viimati enne teist maailmasõda, kuid võidulaine ulatus kõigisse valitud ametitesse.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.