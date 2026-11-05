Riik tahab loomevaldkonna eksporti korralikult kasvatada, aga see peab tulema senise rahaga

Eesti loomemajanduse eksport peaks 2028. aastaks kasvama ligi kolmandiku võrra, kuid riik alles korrastab ja ehitab süsteemi, millega loomeettevõtteid välisturgudele aidata ja nende eksporditulemusi mõõta.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas kavatseb riik kasvatada loomemajanduse eksporti ligi kolmandiku võrra, kui lisaraha tuleb Heidy Purga sõnul alles sihtaastal;
- miks jäid prioriteetsete loomevaldkondade seast kõrvale mõned suured eksportijad ning kuidas plaanitakse senist killustunud tugisüsteemi ümber teha.