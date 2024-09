Tagasi 05.09.24, 08:49 Peaminister toetab otse riigikaitsesse suunatud võlakirju. "Aga nendega seondub üks vigur" Peaminister Kristen Michal ütleb Äripäeva raadiole antud intervjuus, et toetab tulevikus otse riigikaitsesse suunatud võlakirjade emiteerimist, aga sellega on siiski seotud üks vigur.

Peaminister kinnitab, et rangelt vaid riigikaitsesse suunatud võlakirjad võiksid tõeks saada. Foto: Andras Kralla

Investorkogukonna kriitikale, miks ei ole praegune välja kuulutatud emissioon suunatud vaid riigikaitsesse, vastab peaminister, et Eesti riigi mõttes patriootlik käitumine on ka käesolevas emissoonis osalemine. „See on igati sinimustvalge tegu,“ märgib Michal ning lisab, et loodab ka praeguses emissioonis võimalikult kõrget osalust.

