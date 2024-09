Tagasi 09.09.24, 16:00 Raigo Uukkivi varimajandusest: uuring näitab, et ümbrikupalga maksmine on kasvanud Maksu- ja tolliameti eelmise aasta varimajanduse uuring näitas, et kombineeritud ümbrikupalga saamine on tõusuteel ehk osa palgast saadakse ametlikult ja osa mustalt, rääkis maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi.

Maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi. Foto: Andras Kralla

Eelmine aasta toimunud konverentsil "Pärnu raamatupidamine 2023" esinenud Uukkivi tõdes, et ümbrikupalga saamine on jätkuvalt levinud. "Uuringust tuleb välja, et ümrbikupalga saamine on enam levinud ehitusettevõtetes, toitlustusettevõtetes ja kaubandusettevõtetes. Viimased kolm aastat me oleme näinud, et väikese sammuna on ka varimajanduse uuringus ümbrikupalga fenomen kasvanud," tunnistas Uukkivi.

