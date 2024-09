Tagasi 11.09.24, 12:01 Janno Luurmees: me ei taha tõrjuda väljast tulevaid investoreid Rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees näeb välisinvestorite osalust riigi võlakirjade märkimisel normaalse käiguna, kuna suurema osa märkijaskonnast moodustasid ikkagi Eesti investorid.

Rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees. Foto: Andras Kralla

Eestlaste osakaal võlakirjade märkimisel oli 70%.

"Kui huvi välismaalt on, siis me ei taha neid investoreid tuleviku huvides tõrjuda. Need investorid võiksid tajuda, et nad on Eesti jaoks olulised," märkis Luurmees.

Riigikassa osakonna juhataja rääkis veel ka sellest, milline oli keskmine võlakirjade märkimise suurus ja mis saab neist, kes märkida ei jõudnud, aga nüüd kahetsevad.

Intervjueeris Viivika Rõuk.

