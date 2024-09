Tagasi 17.09.24, 13:47 Indrek Tarand: kui ajada äri, siis on saudid täitsamehed Valitsuste ja riigikogu liikmete välispoliitika määramine on igati keeruline küsimus ning ükski riik või inimene selles küsimuses lõpuni moraalselt ei käitu, ütleb Indrek Tarand.

Indrek Tarand Foto: Liis Treimann

Tarand tõi näiteks, et siis, kui saudid tapsid Türgis ajakirjaniku, siis mõistsid kõik riigid selle hukka. Kui aga nendega teha äri, siis selleks nad on väga head koostööpartnerid, rääkis Tarand Äripäeva raadiole.

Samamoodi võiks mõelda, kas me tolereerime Pakistani lapstööjõu tehtud särke või Aafrika sõjapiirkonnast lapstööjõuga kaevandatud teemante, arutles Tarand. “See on raske küsimus igale valitsusele, kuhu maale see õige piir tõmmata,” tõdes ta.

Lisaks tegi Tarand juttu ka Venemaa suhetest India ja Hiinaga ning sellest, mida neist välja lugeda.

Intervjueeris Hando Sinisalu.

