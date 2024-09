Tagasi 19.09.24, 13:00 Kinnisvaralinnak loob uue linnaruumi, suurelt mõtlemine tuleb ka riigile kasuks Kinnisvaralinnak linnarajooni nimele ei pretendeeri, kuid linnaruumiline vastutus on arendajatel suur, lisaks on esteetiline aspekt vältimatu, räägivad kinnisvarasaates „Kinnisvaratund“ Ülemiste City omanik ja Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits ning Reterra Estate’i tegevjuht Reigo Randmets.

Reterra Estate’i tegevjuht Reigo Randmets ning Ülemiste City omanik ja Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits. Foto: Siim Sultson

„Nõus, aga autod saab viia maa alla,“ sekundeeris Randmets Pärnitsa kirjeldusele autojuhtide ja -liikluse vajaduste kohta. Tema sõnul on Hipodroomi kvartalis kõik autod maa all. Tõsi, mõned külaliskohad ja Boldi-Woldi kohad on maa peal.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun