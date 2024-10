Tagasi 13.10.24, 12:00 Teadlane: unistus Eesti fosforiidist kui Norra naftast on naiivne Fosforiiti on vaja inimkonnal veel kogu selle sajandi, kuid koos sellega kaevandatavate muldmetallide tulevik on märksa ebaselgem.

Rutt Hintsi sõnul on olulisim, mida arvavad kõigest need, kelle kodu juures kaevandama hakatakse Foto: Erik Prozes

Eestis tehakse üha rohkem proovipuurimisi, et saada aru, kui palju ja mis koosluses on Virumaa all fosforiiti. Kui läheb õnneks, võiks olla see ju kogu rahva põlvkondadeülese rikkuse allikaks.

Rutt Hints TTÜ geoloogia instituudist tõmbab aga esimese hooga tuure veidi maha. "Me räägime suhteliselt madala kvaliteediga toormest, mille väärindamine on keeruline – juhul kui tahaksime sealt võtta välja lisaks ka haruldasi muldmetalle," selgitas Hints "Äripäeva arvamusliidri" saates.

Samas ütleb ta, et see pilt saab uurimise käigus märksa selgemaks, ehkki ta usub, et on naiivne unistada, justkui võiks kõigel sellel olla Eestile samasugune mõju nagu Norrale pool sajandit tagasi, kui Põhjamerest kõvasti naftat leiti.

Hints selgitab saates, miks ja kuidas maapõueuuringuid tuleb teha, kuidas maandada sotsiaalseid pingeid ning milline on ajaline perspektiiv, et see kõik miljarditesse ulatuvat kasu hakkaks tooma.

Intervjueeris Indrek Lepik.

