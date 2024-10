Tagasi 15.10.24, 10:43 Valeria Kiisk: pulliturg jätkub, aga tehnoloogiasektoriga tasub ettevaatlik olla Kaks aastat kestnud USA börsi pulliturg jätkub ka järgmisel aastal, kuid tehnoloogiasektori edu ei pruugi enam kaua kesta, rääkis Redgate Capitali partner Valeria Kiisk.

Redgate Capitali partner ja finantsekspert Valeria Kiisk. Foto: Liis Treimann

Kiisk leidis, et järgnev aasta tuleb USA börsile taas hea aasta, kuid märkis, et turg on väga volatiilne ning sellega peab investor arvestama.

Küll aga oleks Kiisk ettevaatlikum tehnoloogiasektoriga. “Lähtuvalt majandustsüklist peabki investor mõtlema, milliseid sektoreid eelistada rohkem ja milliseid vähem. Tehnoloogiaga on juba väga ilus sõit tehtud. Kas see jätkub ‒ ma oleks võib-olla natuke kõhklev,” sõnas finantsekspert.

Kiisk tegi juttu ka USA presidendivalimistest ja selle mõjust börsile, Lähis-Ida konfliktist ning langevatest intressimääradest.

Intervjueeris Martin Teder.

