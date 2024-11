Tagasi 06.11.24, 13:05 EBSi rektor: Trumpi kaubanduspoliitika mõjutab kogu maailma Trumpi majanduspoliitikas saab keskne olema kaubanduspoliitika ja Ameerika Ühendriikide turu kaitsmine, rääkis EBSi rektor ja poliitökonoomia professor Meelis Kitsing.

Meelis Kitsing: “Trumpi kinnisidee läbivalt tema karjääri ja elu jooksul on olnud rahvusvaheline kaubandus.” Foto: Liis Treimann

"See mõjutab kõiki teisi riike üle maailma," ütles ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Oluline on ka maksupoliitika teema, sest praegu on Trumpil soov kasutada kaubanduspoliitikat ka maksude kogumiseks, sõnas Kitsing.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun