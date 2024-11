Tagasi 26.11.24, 12:00 Advokaat: võlakirja prospekt muutub investori jaoks lihtsamaks Juba detsembris jõustuvad uue hiljaaegu vastu võetud Euroopa Liidu seadusakti esimesed muudatused, avaldas advokaadibüroo Soraineni partner ja advokaat Kätlin Krisak.

Advokaadibüroo Soraineni partner ja vandeadvokaat Kätlin Krisak (vasakul) tutvustas saates, mida peab tegema võlakirjade turule viimiseks. Foto: Andres Laanem

Seekordse “Investor Toomase” tunni külaliseks on partner ja advokaat Kätlik Krisak advokaadibüroost Sorainen.

Kui oled kunagi mõelnud, mida peab võlakirjaemissiooni ellu viimiseks tegema, siis sellest saatest saab küsimusele vastuse. Krisak rääkis, millised riskid emitenti võlakirju emiteerides varitsevad ning kuidas neid maandada. Teemaks on ka üks uus nähtus Eesti maastikul: investeerimisagendid.

Samuti tutvustas Krisak, milliseid seadusemuudatusi ta tulevikus näeb. Üks nendest on uus Euroopa Liidu seadusraamistik nimega EU Listing Act, mille eesmärk on lihtsustada ettevõtete juurdepääsu kapitaliturgudele. Saates avaldas Krisak täpsemalt, mida see nii investorite kui ka emitentide jaoks tähendab.

Oluline muudatus turul võib kaasneda ka Euroopa Liidu rohevõlakirjade standardiga. Kuigi need standardid on vabatahtlikud, usub Krisak, et ilmselt hakkavad emitendid neid järgima. “Investorite seas aga võivad institutsionaalsed investorid nendest olla rohkem huvitatud kui jaeinvestorid,” sõnas ta.

Lisaks andis Krisak investoritele nõuandeid, et võlakirjade maailma paremini mõista. Nendest jääb üks raudkindel lause kõlama. “Kõik tuleks läbi lugeda,” ütles ta.

Saadet juhtis börsitoimetuse ajakirjanik Helena Rantanen.