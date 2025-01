Tagasi 05.01.25, 11:30 Raadiohittides annavad tooni silmapaistvad arvajad – Kohvrist Jürgeni ja Jürini Viimane nädal pakkus kuulajatele mitmete prominentide arvamusi, toome välja, millised neist olid lõppeval nädalal kõige kuulatumad.

Äripäeva raadios käis räppar ja ärimees Estoni Kohver. Juttu tuli ettevõtlusest, investeerimisest ja toidust.

Estoni Kohver teeks 5Miinusega lõpparve: kolm aastat olen rääkinud, et hobune tuleks maha lasta

Eelseisval suvel täitub rämmar-bändil 5Miinusel kümnes tegutsemisaasta. Bändiliige Estoni Kohver ütleb, et vanust on nüüd piisavalt ja bändina olemisele tuleb kuul pähe lasta.

„Näen vahepeal õudusunenägusid, et meil on lava ees 13 inimest. Peame endale aru andma, et miski pole igavene,“ rääkis Kohver saates „Äripäeva fookuses“.

Kahe investori vaade uuele ja vanale: milleks tuleb valmis olla?

"Investor Toomase tunnis" võtavad 2024. investeerimisaasta suurimad teemad kokku ning mõtisklevad uue aasta üle dividendi investorina tuntud Märten Kress ja Avaroni investeeringute juht Rain Leesi.

Hepsor või Enefit Green? Baltcap või Planet42? Millistel aasta suurimatel kaotajatel on lootust tuhast tõusta?

„Äripäev eetris“ laob letti lõppeva aasta suurimad võitjad ja kaotajad börsidel, äris ja poliitikas. Kes sai, mida tahtis? Millisel kaotajal on uuel aastal lootust tuhast tõusta?

Jürgen Ligi: mölisetakse kaamerasse, sisu asemel käib laat

Rahandusminister Jürgen Ligi rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et poliitiline kultuur on tema südameasi.

Ministrit häirib, kui palju on poliitikas keskpärasust ja poosetamist. Riigikogu istungid algavad sageli mõttetu jauramisega. “Kaamerad käivad, inimesed mölisevad, sisu asemel on müügilaat,” rääkis Ligi. “Ma ei aja taga etiketti. Kesta ei pea eksponeerima, aga sisu peab olema, tühja juttu ja ajaraiskamist on meeletult.”

Jüri Käo: kui analüütikute hinnanguid vaadata, peaks uuel aastal ärist loobuma

Kui vaadata puhtalt majandusanalüütikute prognoose uueks aastaks, siis ettevõtja olla ei saa ja peaks ärist loobuma, ütleb suurettevõtja Jüri Käo, aga rõhutab: keerulisel ajal tuleb jääda positiivseks.

Ta lisas, et ettevõtjal peab olema optimismi ja usku, et äkki juhtub ime, muidu ei saa äri ajada.

