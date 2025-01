Risto Vähi avaldab, millist korterit jahib investor raskel ajal

Kuressaares tegutsev kinnisvarainvestor Alex Talisainen on abikaasaga portfelli viie aastaga kogunud 15 rendipinda, mis on pooleks Tallinna ja Kuressaare vahel. “Tallinnas on suurem väärtuse kasv, aga Kuressaares on rahavood paremad,” rääkis Talisainen.