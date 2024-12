Tagasi 30.12.24, 16:51 BLRT suuromanikud on soetamas Tallinna kesklinna kinnisvara Tööstuskontserni BLRT suuromanike firma Siamco Invest võitis kaitseministeeriumi hoone oksjoni pea 1,3 miljoni eurose pakkumisega ja saab lepingu sõlmimisel maja uueks omanikuks.

Narva mnt 8 hoone on mõeldud äripindadeks ning büroohooneks. Foto: Liis Treimann

Tallinna kesklinnas Narva mnt 8 asuv kaitseministeeriumi hoone on enampakkumisel olnud juba neli korda. Viimase enampakkumise tulemuse on kaitseminister Hanno Pevkur käskkirjaga kinnitanud ‒ võitja on ettevõte Siamco Invest, kellega veel võõrandamislepingut pole sõlmitud.