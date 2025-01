Tagasi 29.01.25, 10:33 Swedbanki maakler: Nvidia saatus ripub suurklientide otsuse küljes Hiina tehisaru arendaja DeepSeek näitas oma Lääne konkurentidele, et tehisintellekti on võimalik ka odavamate kiipidega treenida, ja see paneb USA tehnoloogiahiide kaaluma, kas Nvidia kõige kallimaid kiipe on mõistlik osta, rääkis Swedbanki vanemmaakler Meelis Maasik.

Swedbanki vanemmaakler Meelis Maasik. Foto: Liis Treimann

“DeepSeek Hiina juturobot kasutab eelmise generatsiooni Nvidia kiipe. See tuli paljudele üllatusena ja võib-olla tekitab küsimuse, et kõik tänased Nvidia suurkliendid – Google, Amazon, Meta – kas neil on ikkagi mõtet nii ohutuid summasid investeerida täna Nvidia kõige viimasesse tehnoloogiasse, mis on kõige kallim, aga tulemus on sama,” selgitas Maasik.

Seega tasub Maasiku sõnul investoritel hoolega jälgida, mida suurfirmad sel ja järgmisel nädalal oma tulemuste avaldamise käigus tulevikuprognooside kohta ütlevad. Kui Nvidia jätkab selle tuules langust, siis võib karta, et Nvidia aktsiat ootab veel korralik kukkumine, hoiatas maakler.

Intervjuus selgitas ta täpsemalt, miks tuli investoritele DeepSeeki areng ootamatult ja mida tasub neil kiibiaktsiate juures jälgida.

Küsis Laura Saks.