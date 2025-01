Kinnisvaraarendaja Hepsor on kaotanud investorite usalduse ja majandustulemuste kõrval võib siinkohal olla suurem roll asjaolul, et Hepsor mängib end napi kommunikatsiooniga nurka, arutlesid ajakirjanikud saates “Luubi all”.

Nii on näiteks Hepsor jaganud nappe selgitusi Kanadasse laienemise kohta, mis paistab riskantne ja mille juures tekib paratamatult küsimus, mis eelised on Eesti ettevõttel võõras keskkonnas. Hepsori juht Henri Laks on edu võtit selgitanud tänu heade juhuste kokkulangemisele leitud Kanada partneriga, kelle kaudu saadi Torontos magusad kinnistud.