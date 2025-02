Tagasi 18.02.25, 12:11 Taristuehituse kasvu veavad kaks valdkonda Konkurentsiraportist selgub, et taristuehituse sektori müügi aastane koondkäibekasv oli ligi 13%. Valdkonna kasvu veavad Rail Balticu või energeetikaobjektide ehitusega seotud ettevõtted, rääkis Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Intervjuus tutvustas Kõiv lisaks taristuehtusele ka põllumajanduse ja metsanduse sektorit. Kuula hommikuintervjuust, kuidas nendel sektoritel läheb. Foto: Foto: Raul Mee, Äripäev/Scanpix

Kui vaadata nelja kvartali koondkäibekasvu, siis seda kasvu veavad kümme suurimat ettevõtet, ütles Kõiv. "Oleme 2024. aastal kenasti hakkama saanud – sektori kasv on 12,7%. Mis edasi saab, kui Rail Baltic on 15 miljardit ja 2030. aastaks peab see valmis olema," rääkis Kõiv.

"See on viis aastat, mis tegelikult ettevõtte perspektiivis ei ole ülemäära pikk aeg," lisas ta.

