Spordiklubide tarkvara ja täislahenduse pakkuja Moby ühines tarkvaraarenduse teenuste pakkuja Heisi ITga, et Heisi IT saaks rohkem erasektori kliente ning parema sissepääsu välisturgudele, ütles Heisi IT asutaja ja juhatuse esimees Raul Raudsepp.

Raudsepp rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et praegu on Heisi IT -l vähe erakliente, kuna firma keskendub Eesti riigi IT majade teenindamisele. Moby kaudu tahab Heisi IT suurendada oma kohalolu erasektoris ning ka laieneda Baltimaadesse ja Soome-Rootsi.