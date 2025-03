Tagasi 26.03.25, 14:44 Audiitor: ohtlik raamatupidaja on see, kes kunagi ei puhka Raamatupidamise teenuse sisseostmine muutub üha populaarsemaks, aga õige teenusepakkuja leidmiseks tuleb teha korralik eeltöö.

Vasakult: Grant Thornton Balticu partner ja raamatupidamise valdkonna juht Gaily Kuusik, Grant Thornton Balticu partner ja vandeaudiitor Mart Nõmper ja Starship Technologies grupi pearaamatupidaja Iriina Kangur. Foto: Andres Laanem

Sobiva teenusepakkujaga on töö nagu suhe, rääkis Starship Technologies e grupi pearaamatupidaja Iriina Kangur . Kuna teenust ostetakse sisse tihti kompetentsi puudumisel, siis peab teenusepakkuja lisaks küsimustele vastamisele pakkuma ka ekspertnõu, kui õigeid küsimusi kohe küsida ei oska, ütles Kangur.

"Mina ootan teenusepakkujalt, et sa ütled: jah okei, aga kas sa tead, et sellega seondub veel see kohustus või need tähtajad või need dokumendid. Vot see on minu arvates normaalne koostöö," selgitas Kangur.

Teenusepakkuja vaatest on oluline aru saada nendest protsessidest, mida klient oma majas ise suudab katta ja millega tegelikult vajab tuge, rääkis Grant Thornton Baltic u partner ja raamatupidamise valdkonna juht Gaily Kuusik . "Raamatupidamisprotsessides tihtilugu on kõige keerulisem see, et majasisesel raamatupidajal on protsess enamasti tema peas, mitte paberil," ütles Kuusik.

Välisest raamatupidajast sõltuvusse jääda on ebatõenäoline, pigem jäädakse sõltuvusse sisemisest raamatupidajast, mis võib olla ohtlik, rääkis Grant Thornton Balticu partner ja vandeaudiitor Mart Nõmper . "Veel üks kuldne reegel on see, et ohtlik raamatupidaja on raamatupidaja, kes kunagi ei puhka," sõnas Nõmper.

Kuula saatest, kuidas valida endale sobiv teenusepakkuja, millised on teenuse sisseostmise plussid, kuidas punaseid ohumärke tähele panna ja ennast nende eest kaitsta, kuna teenusepakkuja saab ligi ettevõtte kõige intiimsemale ja olulisemale teabele.

Intervjueeris Ireene Kilusk.