Kummitusretked vanalinnas ja matkad koonduslaagris: turiste tuleb nii Itaaliast kui Saksamaalt

Ettevõtte Prangli Reisid juhi Annika Prangli sõnul on Lõuna-Euroopa turistid suured Eesti fännid. "Lõuna-Eurooplasi on järjest rohkem tulemas ning jäänud on ka Inglismaa ja Saksamaa turistid. Vähem külastajaid tuleb aga põhjamaadest," rääkis Prangli.