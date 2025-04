Tagasi 03.04.25, 11:18 Järvan: tõukerataste rendifirmad kasutavad seaduselünka tasuta reklaamiks Tallinna linn ei saa praegu seadusest lähtuvalt kergliikurite parkimise eest küsida tasu ega piirata nende arvu, mille tõttu võib nende parkimise probleem hakata süvenema, rääkis Tallinna transpordi valdkonna abilinnapea Kristjan Järvan.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan tahab renditõuksifirmadele kehtestada selgemad reeglid. Foto: Andras Kralla

“Me näeme, kuidas tõukerataste arv ületab oluliselt sõidunõudluse arvu. Need seisavad päevi täpselt samas kohas, keegi neid ei kasuta ja sisuliselt kasutavad ettevõtted ära seaduslünka, et oma ettevõttele teha reklaami,” rääkis Järvan Äripäev raadio hommikuprogrammis.

Järvan viitas, et seni on kergliikurite renti pakkuvad ettevõtted nii piirkiiruste kui ka parkimisalade puhul sõlminud linnaga vabatahtlikult kokkulepped. Kui aga konkurents tiheneb, kasvab tema hinnangul risk, et neid kokkuleppeid hakatakse väänama. Seetõttu kehtestab linn määruse, mis hakkab kergliikurite parkimist ja piirkiirust reguleerima.

Intervjuus rääkis Järvan pikemalt veel Tallinna tänavatele lisandunud uutest pisimopeedidest, mida kipuvad keelule vaatamata kasutama ka alaealised, ja laiemalt kergliikuritega kaasnevatest liiklusohutuse muredest. Abilinnapea kirjeldas, kuidas seni on koostöö rendifirmadega sujunud ja milliseid lahendusi linn kaalub ohtude lahendamiseks.

Küsis Joonas-Hendrik Mägi.