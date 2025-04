Tagasi 10.04.25, 12:04 Parima juhi finalist Aaro Lode: tunnustus võtab sõnatuks Tänavuse parima juhi konkursi kolme parima sekka valitud Baltic Restaurants Estonia tegevjuht Aaro Lode tunnistas, et värskelt teada saadud tunnustus võttis sõnatuks, kuid tunnustus tähendab talle väga palju.

Baltic Restaurants Estonia tegevjuht Aaro Lode.

Foto: Andras Kralla

Lode rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et tema jaoks on tunnustus väärtuslik just konkursi formaadi tõttu, millest lähtuvalt tulevad kandidaadid läbi meeskondade.

Lode ütles, et peab oluliseks juhtide enesearengut. Enda veetavas ettevõttes pühendab ta personalijuhiga igal nädalal mitu tundi selleks, et mõelda läbi meeskonnale pakutavad täiendavad arenguprogrammid ja koolitused.

Aaro Lodet intervjueeris Jana Palm.