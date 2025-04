Noorena peab arvestama, et tõenäoliselt suurt sissetulekut ei ole. Suurte summade investeerimise asemel on oluline noorena tekitada investeerimisharjumus ja -teadmised, rääkis investor Kristi Saare . "Kui sa juba 18aastaselt harjud, et olgu, panen oma taskurahast mingi kindla protsendi iga kuu kõrvale, siis kui sa ühel hetkel tööjõuturule jõuad ja see sissetulek tekib, siis on väga lihtne sealt jätkata," lisas Saare.