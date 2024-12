Tagasi 05.12.24, 14:26 Kristi Saare annab nõu, kuidas palgale lisada 1000 eurot Praeguse majandusolukorra juures saab samuti suurendada palganumbrit märkimisväärselt, ütles investor ja rahatarkuse koolitaja Kristi Saare.

Investor ja rahatarkuse koolitaja Kristi Saare Foto: Raul Mee

Saare hinnangul võib valdkonnavahetus pakkuda palju järsemat palgatõusu kui lihtsalt tööandjalt juurde küsimine. "Inimesed kirjutavad mulle oma edulugusid, et valdkonna vahetusega on palk tuhat eurot kuus kõrgem," rääkis ta Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis.

Samuti on Saare meelest väga tervitatav lisaoskuste kiire juurde õppimine. "Väga paljud oskused on tänapäeval ülekantavad. Kui sa oled näiteks spetsialist, kes töötab arvutiga, siis sul on väga palju oskusi, mis on ülekantavad," rääkis Saare.

Juttu tuli ka sellest, miks on palganumbrist avalikult rääkimine põlu all ja kuidas tegelikult tuleks suhtuda sissetuleku avalikustamisse.

Intervjueeris Lauri Leet.