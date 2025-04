Tagasi 27.04.25, 14:00 Tõnu Pekk: LHV ja Coop pole seni ootusi täitnud. Loodame uutele juhtidele Verevahetus kohalike pankade eesotsas paneb küsima, kas pangandus Eestis on otsimas uut suunda ja strateegiat. “Äripäeva arvamusliidris” arutleme teemal Tuleva ühe asutaja Tõnu Pekiga, kes korra on Eesti pangandust raputanud.

Tuleva üks asutaja Tõnu Pekk loodab, et LHV Groupi ja Coop Panga järgmised juhid võtaksid senisest selgema suuna klientide kasuks.

Foto: Andras Kralla

“Meil on kodulaenu intressid kõrgemad kui naabritel, ettevõtte laenud on kõrgema intressiga, meil makstakse arveldusarve jäägi eest null ehk meie raha ei teeni eriti midagi – siin on mitut põhjust, mille üle nuriseda,” ütleb Eesti panganduse olukorra kohta Pekk.

Ta avaldab lootust, et LHV Groupi ja Coop Panga järgmised juhid võtaksid senisest selgema suuna inimeste kasuks.

“Loodan, et uus juht muudaks olukorda, et me ei jääks kurtma, et turg on liiga väike, Venemaa liiga lähedal ja päike liiga kaugel,” ütleb Pekk.

Ning lisab, et Tuleva kogemusel on võimalik finantstoodete turgu inimesekesksemaks muuta.

Tõnu Pekiga räägime, kas kohalikud pangad üldse saaksid suunda muuta või on turg lämmatatud regulatsioonidest.

Küsis Eget Velleste.