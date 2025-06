Tagasi 19.06.25, 11:14 Estlink 2 pakub Eestile kümneid miljoneid hõlpu Estlink 2 tagasitulek peaks tooma Eesti hindu veidi allapoole ja Soome hindu mõnevõrra üles, sest merekaabel toob turu kasutusse 650 megavatti täiendavat ülekandevõimsust, rääkis Baltic Energy Partnersi juhatuse liige Marko Allikson.

Estlink 2 tagasitulek on tervitatav, eriti oodatust varasem tagasitulek, rääkis Baltic Energy Partners juhatuse liige Marko Allikson.

Foto: Raul Mee

Estlink 2 tagasitulek on tervitatav, sest peaks see tooma Eesti hindu veidi allapoole ja Soome hindu mõnevõrra üles, sest tekib suurem ekspordivõimalus aegadel, kus Soomes on energiat üle, rääkis Baltic Energy Partners juhatuse liige Marko Allikson.