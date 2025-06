Tagasi 30.06.25, 12:24 Aruandega hilinejale terendab automaatkontroll. “Masin ei puhka” 30. juuni on tähtis päev, mil kõik ettevõtted peavad esitama majandusaasta aruande. Riigi Infosüsteemide Keskuse null-aruandluse tiimi juhi Aleksandr Beloussovi sõnul jätab aruande tähtajaks esitamata ligi kolmandik kohuslastest.

Foto: Raul Mee

Sel aastal on aruandluskohustus veidi alla 300 000 ettevõttel. Aleksandr Beloussov i sõnul oli hommikuse seisuga esitatud 53% aruannetest. Täna õhtuks oodatakse veel umbes 40 000 aruande esitamist. Beloussov tõdes, et 30% ettevõtetest tõenäoliselt tähtaegselt aruannet ei esita.

Beloussov märkis intervjuus, et pole mõtet loota, et registripidaja võtaks suvekuudel kontrolliga rahulikult. Süsteem teeb ise automaatseid kontrolle ja saadab teavitusi. Esimesed hoiatused võivad Beloussovi sõnul tulla juba paari päeva jooksul.

“Masin ei puhka,” sõnas ta.

Kõigepealt saadetakse hoiatus. Kui ettevõtte esindaja sellele ei reageeri, võib registripidaja määrata trahvi või alustada ettevõtte kustutamise menetlust, selgitas Beloussov.

Samas lausus Beloussov, et olukord on varasemaga võrreldes paranenud – viis aastat tagasi laekus tähtajaks vaid umbes pool aruannetest, tänavu võib see suureneda 70 protsendini.

Põhjuseid, miks aruanne jääb esitamata, on Beloussovi sõnul mustmiljon – mõni unustab, mõni viivitab raamatupidamisega, kuid on ka neid, kes ei taha anda konkurentidele infot.

Lisaks rääkis Beloussov, kuidas saab mikroettevõtja uue andmeteenusega muuta majandusaastaaruande esitamist automaatseks.

Küsis Hando Sinisalu.