25.07.25, 13:28 Endine tippjuht korraldab Eesti esimese vähifestivali Varemgi suuri projekte vedanud Kristel Leif korraldab augustis Onkofesti, mis on Eesti suurim kogukonnasündmus noortele ja tööealistele, kelle elu on vähikriis puudutanud.

Kristel Leif korraldab Onkofesti, kuna tundis nii enda kui ka teda ümbritsenud patsientide kogemusest, et midagi sellist peaks Eestis olema.

Foto: Eiko Kink

“Eks me saame ise ka teada, kuidas see kõik lõpuks välja kukub. Nime ”festival“ me oleme talle pannud parema sõna puudumisel. Me püüame siiski tähistada elu, mille paratamatu osa on ka surm. Aga me puudutame erinevaid teemasid, mis sellesse kriisi sattudes inimese elus kuidagi löögi alla satuvad,” rääkis Leif Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Leif on päikeseautot arendava haridusprojekti Solaride’i asutaja ning töötas ka Eesti Energias juhtivatel kohtadel. Onkofesti korraldamisel puutub ta aga kokku teisest puust väljakutsetega, sest tegu on ootamatult ebahariliku festivaliga ja inimestel on keeruline seda omaks võtta.

Intervjuus rääkis Leif täpsemalt nii ürituse korraldamisest kui ka vähiga seotud müütide murdmisest.

Küsis Lauri Leet.