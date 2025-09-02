Tagasi 02.09.25, 12:13 Vandeadvokaat Indrek Naur avas oma portfelli sisu ja tehinguid Balti börsilt pole vandeadvokaat Indrek Naur juba aastaid midagi ostnud. Näiteks müüs ta Silvano Fashion Groupi täielikult maha, sest see polnud tema arvates investeerimist väärt ettevõte.

Investeerimisel tuleb emotsioon tagaplaanile jätta, rääkis vandeadvokaat Indrek Naur.

Foto: Andras Kralla

Pigem on ta ostnud Skandinaaviast ja USAst hulgaliselt fonde, rääkis Naur. "Lihtsalt Swedbanki Roburi fonde. Kuna need investeerivad erinevatesse kohtadesse, siis ma olen leidnud, et need on mulle sobivad investeeringud," selgitas Naur.