Vandeadvokaat Indrek Naur avas oma portfelli sisu ja tehinguid

Investeerimisel tuleb emotsioon tagaplaanile jätta, rääkis vandeadvokaat Indrek Naur.
Foto: Andras Kralla
Pigem on ta ostnud Skandinaaviast ja USAst hulgaliselt fonde, rääkis Naur. "Lihtsalt Swedbanki Roburi fonde. Kuna need investeerivad erinevatesse kohtadesse, siis ma olen leidnud, et need on mulle sobivad investeeringud," selgitas Naur.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
“Värske kodu omanik ‒ see on palju parem kui ema juures elav sisulooja,” naerab noor räppar Säm, kes ei jäta sealjuures mainimata ka vanemate väikest abi. Samas mugavalt ema juures elamine võimaldas tal kogu oma teenitud raha investeerida.