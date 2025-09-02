Kohtus näeme: hübriidpargile vallalt “ei” saanud ettevõtja peab võiduvõimalust suureks

Eesti ja teiste Ida- ja Kesk-Euroopa riikide osalusega Enery Energy plaanib kahe aastaga Lüganuse valda püstitada kuni 22 tuulikuga tuulepargi. Viimasel riigi vähempakkumisel osalenud tuuleparkidest on see kardetavasti ainus, mis õigeaegselt valmib.
Sügisestel kohalikel valimistel kerkib kindlasti teravalt päevakorrale tuulikute (ja ka suurte päikeseparkide) teema, kuid kas see ka valimistulemusi mõjutab, on iseasi, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Lääne-Virumaal Andres Pulver.
22. septembril toimub Tallinnas Defence Innovation Day, mis toob kokku kaitse-, tehnoloogia– ja investeerimisvaldkonna liidrid NATO riikidest ja kaugemaltki. Üht paneeli modereerib Jaanika Merilo, kellel on lai kogemuste pagas Eesti ja Ukraina digireformides. Tema jaoks on see enam kui lihtsalt arutelu– see on võimalus tuua Ukraina lahinguvälja kogemused otse Euroopa julgeoleku tulevikku kujundavatesse vestlustesse.