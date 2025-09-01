Alibaba aktsia rallis teise kvartali tulemuste toel 19%

Alibaba pilveüksuse ning tehisintellektiga seotud tulud säilitasid teises kvartalis kolmekohalise aastase kasvutempo.
Foto: AFP/Scanpix
Tugevad tulemused aitasid leevendada investorite muresid seoses süveneva konkurentsiga Meituani ja JD.comiga internetikaubanduse turul. Alibaba Hongkongi börsil noteeritud aktsia tõusis päevasiseselt kõige enam alates 2022. aasta novembrist, tõstes ettevõtte turuväärtuse üle 50 miljardi dollari. Bloombergi andmete kohaselt saavutas aktsia päevakäive samuti rekordilise taseme.
