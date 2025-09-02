Tagasi 02.09.25, 16:28 Põhja-Tallinna värske üldplaneering peaks linnaosas arendusi kiirendama Aastaid ja aastakümneid menetluses olnud Põhja-Tallinna üldplaneeringu kehtestamisel muutub linnaisade sõnul piirkonnas arendamine kiiremaks. Ummikute probleem aga ei kao.

Üldplaneering peaks abilinnapea Lippuse sõnul panema arengujooned paariks aastakümneks paika

Foto: Andras Kralla

Linnapea Jevgeni Ossinovski ütles pärast planeeringu heakskiitmist linnavalitsuses, et loodab volikogu peale, mis võiks selle veel selles koosseisus ka heaks kiita. “Sellest sõltub piirkonnas järgmiste arenduste kiirus, sest praegu muudavad kõik planeeringud kehtivat üldplaneeringut ja siis tuleb neid linnavolikogus menetleda. Edaspidi saaks kiiremini.”