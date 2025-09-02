Põhja-Tallinna värske üldplaneering peaks linnaosas arendusi kiirendama

Üldplaneering peaks abilinnapea Lippuse sõnul panema arengujooned paariks aastakümneks paika
Foto: Andras Kralla
Linnapea Jevgeni Ossinovski ütles pärast planeeringu heakskiitmist linnavalitsuses, et loodab volikogu peale, mis võiks selle veel selles koosseisus ka heaks kiita. “Sellest sõltub piirkonnas järgmiste arenduste kiirus, sest praegu muudavad kõik planeeringud kehtivat üldplaneeringut ja siis tuleb neid linnavolikogus menetleda. Edaspidi saaks kiiremini.”
