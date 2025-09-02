Eesti aastainflatsioon jätkas augustis euroala tipus

ST Sisuturundus 02.09.25, 11:06

Kuidas kasvada spetsialistist juhiks ettevõttes, kus ringmajandus ja kestliku tuleviku põhimõtted on saanud tööelu loomulikuks osaks? Lindströmi juhid Kadri Jaaska ja Heli Tappo jagavad oma inspireerivat lugu – teekonda, mille käigus sai algsest spetsialistist meeskonna juht.