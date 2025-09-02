Eesti aastainflatsioon jätkas augustis euroala tipus

Eesti 6,2% suurusele aastasele inflatsioonile järgnes Horvaatia 4,6%ga.
Foto: AFP/Scanpix
Euroala aastainflatsioon kiirenes augustis oodatust rohkem, tõustes juuli 2,0%lt 2,1%ni, kuid jäi siiski Euroopa Keskpanga 2% suurusele eesmärgile piisavalt lähedale, et suuremat muret vältida. Kuu võrdluses kasvasid hinnad 0,2%, taastudes eelneva kuu nullkasvust.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Euroala poliitikakujundajad kärpisid intressimäärasid juunis, et vältida rahapoliitika karmistumist ajal, mil globaalse kaubanduse ümber valitseb jätkuvalt suur ebakindlus, selgus neljapäeval avaldatud 3.–5. juuni kohtumise raportist.
Euroala tarbijakindlus sai juunis väikese tagasilöögi, selgub Euroopa Komisjoni avaldatud värskest ettevõtlus- ja tarbijakindluse uuringust. Tarbijate hinnangud oma majanduslikule olukorrale muutusid pisut pessimistlikumaks, eriti puudutas see valmisolekut teha lähiajal suuremaid oste.
Kuidas kasvada spetsialistist juhiks ettevõttes, kus ringmajandus ja kestliku tuleviku põhimõtted on saanud tööelu loomulikuks osaks? Lindströmi juhid Kadri Jaaska ja Heli Tappo jagavad oma inspireerivat lugu – teekonda, mille käigus sai algsest spetsialistist meeskonna juht.