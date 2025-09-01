Hõbeda hind kerkis 14 aasta tagusele tasemele, kuld sihib rekordit

Hõbe kallines 2,6% 40,76 dollarini untsi kohta, olles tänavu kasvanud ligikaudu 40%.
Kuld lisas 1,2%, kaubeldes napilt alla aprillis püstitatud rekordi, mil hind ületas 3500 dollarit untsi kohta, kirjutas Bloomberg.
USA otsus kehtestada tollimaksud kullakangide impordile on tekitanud globaalsel väärismetallide turul segadust ning ähvardab pöörata pea peale kaubavood Šveitsist ja olulisematest väärismetallide rafineerimiskeskustest.
Eesti energiasüsteem seisab teelahkmel, kus ühelt poolt on surve vähendada kasvuhoonegaaside emissioone ning teisalt tagada varustuskindlus ja konkurentsivõime rahvusvahelisel turul. Taastuvenergia areng on vältimatu samm, kuid seda saadab küsimus: kas meie sõltuvus välismaistest tehnoloogiatest ei suurene veelgi? Paneelid, inverterid ja akud vajavad materjale ning tootmisvõimsusi, mida Euroopas napib. Samas pakub taastuvenergia mitmeid strateegilisi eeliseid.