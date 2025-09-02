Raadiohommikus: automaksu kaotamine, uus kinnisvaraprojekt ja Tallink

Äripäeva raadio kolmapäevases raadiohommikus räägime automaksust, tööjõu liikumisest, kinnisvarast ja Tallinkist.
- Tallink Gruppi vedav Paavo Nõgene räägib raadiohommikus lähemalt, kuidas kulges börsifirma jaoks augustikuu.
- Foto: Andras Kralla
Kella 7.30 paiku võtame jututeemaks automaksu, mille kaotamine ei olegi nii oodatud samm, kui võiks arvata. Oma mõtteid jagab Veho Eesti juht ja AMTELi juhatuse liige Keijo Kaasik
.
Pärast kell 8.00 alanud uudiseid kuulame intervjuud kinnisvarafirma Larsen asutaja ja juhi Priit Vare
ga, kes räägib värskest projektist.
8.30 uudiste järel tuleb stuudiosse Luminori peaökonomist Lenno Uusküla
, kes aitab heita pilgu statistikaameti värsketele andmetele. Uurime lähemalt, mida näitavad numbrid vabade ametikohtade ja tööjõu liikumise kohta.
Kell 9.00 avalikustab Tallink Grupp enda augusti veomahud, mida tutvustab lähemalt börsifirma juht Paavo Nõgene
. Tallink Grupi tegemistele annab oma hinnangu ka ettevõtte aktsionär Elmo Somelar
.
Raadiohommikut veavad Ken Rohelaan ja Joonas-Hendrik Mägi.
Edasi jätkub saatepäev järgmiste saadetega:
10.00-11.00 “Sisuturundussari: energiakool”. President Kersti Kaljulaid ja Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson arutlevad, kuidas Euroopa ja Eesti saavad tagada energiajulgeoleku olukorras, kus Venemaa kasutab fossiilkütuseid relvana. Saadet juhib Henrik Kalmet.
12.00 –13.00 „Äripäeva TOP“. Saade tõukub järgmisel nädalal startivast maakonna edukate ettevõtete tunnustamisest. Saates vestlevad töötukassa juht Gert Tiivas ning Coop Panga äripanganduse juht Arko Kurtmann Eesti majanduse hetkeseisust ja väljavaadetest ning räägivad sellest, mida tuleks teha, et ettevõtlus väljaspool Tallinna edeneks. Saadet juhib Aivar Hundimägi
13.00 – 14.00 „Logistikauudised eetris“. Saade on pühendatud militaar- ja kriisilogistikale. Räägime Eesti kaitseväe logistilistest väljakutsetest välimissioonidel, mida neist on õppida Eesti riigi julgeoleku tagamisel, kuidas kaitseväe toetuse väejuhatus on valmis võimalikeks tõsisteks konfliktideks ning kuivõrd vastab logistilistele eeldustele Eesti transporditaristu.
Stuudios kaitseväe toetuse väejuhatuse ülem kolonel Erki Soo ja toetuse väejuhatuse liikumise ja veoteenistuse ülem major Toomas Pärnpuu.
Saatejuht on logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm.
15.00 - 16.00 "Äripäeva raamatuklubi". Räägime Stella Grizonti raamatust “Tööõnne meetod”, mis ilmub septembris Tervise raamatuklubi sarjas.
USAs tegutsev psühholoog ja terapeut Stella Grizont on süvendatult uurinud tööõnne ning saates uurime, kuidas saavutada võimalikult püsiv rahulolu oma tööst.
Raamatut analüüsime saates Eesti tööõnne uurija psühholoog Tiina Saar-Veelmaaga. Saatekülalist küsitleb Meditsiiniuudiste peatoimetaja Kadi Heinsalu.
