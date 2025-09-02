Raadiohommikus: automaksu kaotamine, uus kinnisvaraprojekt ja Tallink

Kell 9.00 avalikustab Tallink Grupp enda augusti veomahud, mida tutvustab lähemalt börsifirma juht Paavo Nõgene . Tallink Grupi tegemistele annab oma hinnangu ka ettevõtte aktsionär Elmo Somelar

Raadiohommikut veavad Ken Rohelaan ja Joonas-Hendrik Mägi.

Edasi jätkub saatepäev järgmiste saadetega:

10.00-11.00 “Sisuturundussari: energiakool”. President Kersti Kaljulaid ja Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson arutlevad, kuidas Euroopa ja Eesti saavad tagada energiajulgeoleku olukorras, kus Venemaa kasutab fossiilkütuseid relvana. Saadet juhib Henrik Kalmet.

12.00 –13.00 „Äripäeva TOP“. Saade tõukub järgmisel nädalal startivast maakonna edukate ettevõtete tunnustamisest. Saates vestlevad töötukassa juht Gert Tiivas ning Coop Panga äripanganduse juht Arko Kurtmann Eesti majanduse hetkeseisust ja väljavaadetest ning räägivad sellest, mida tuleks teha, et ettevõtlus väljaspool Tallinna edeneks. Saadet juhib Aivar Hundimägi

13.00 – 14.00 „Logistikauudised eetris“. Saade on pühendatud militaar- ja kriisilogistikale. Räägime Eesti kaitseväe logistilistest väljakutsetest välimissioonidel, mida neist on õppida Eesti riigi julgeoleku tagamisel, kuidas kaitseväe toetuse väejuhatus on valmis võimalikeks tõsisteks konfliktideks ning kuivõrd vastab logistilistele eeldustele Eesti transporditaristu.

Stuudios kaitseväe toetuse väejuhatuse ülem kolonel Erki Soo ja toetuse väejuhatuse liikumise ja veoteenistuse ülem major Toomas Pärnpuu.

Saatejuht on logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm.